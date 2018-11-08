Арестованного за нападение на активиста Михайлика предложили перевести в больницу

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня под стенами консульства Грузии в Одессе прошел митинг в поддержку обвиняемых в покушении на убийство активиста Олега Михайлика. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Около 30 представителей грузинской диаспоры требовали отпустить подозреваемых в покушении на убийство одесского активиста. Они обратились к консулу помочь в решении этой проблемы. По словам митингующих, подозреваемые не виноваты в этом преступлении, они не имеют никакого отношения к событиям, которые произошли 22 сентября. Кроме того, родственники задержанных требуют, чтобы один из подозреваемых Торнике Нагладзе за ухудшения состояния здоровья перевели из СИЗО в больницу.

К митингующим вышел консул Грузии в Одессе и сообщил, что в этом деле есть позитивные сдвиги.

"Один из обвиняемых Лашу Герасина уже перевели из изолятора временного содержания в СИЗО. На этой неделе будет решен вопрос с Манучаром (вторым подозреваемым – ред.). Следующим шагом будет перевод Торнике Нагладзе (третьего обвиняемого – ред.) из СИЗО в больницу", – отметил консул.

Чтобы не допустить массовых провокаций и столкновений, под консульством дежурили бойцы Нацгвардии.

Напомним, 22 сентября в политического активиста Олега Михайлика стреляли. Это произошло вблизи его дома в центре Одессы.

Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они – иностранцы. Суд избрал им меры в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сам Михайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связывает со своией общественно-политической жизнью.

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