Суд продлил срок расследования покушения на Михайлика

"В Киевской районный суд г. Одессы поступило ходатайство о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве по факту совершения покушения на убийство одесского активиста О. Михайлика. Рассмотрев ходатайство, судья по продлил срок досудебного расследования до 4 месяцев, то есть до 24 января 2019 года" , - говорится в сообщении.



Ранее, в уголовном производстве о покушении на политического активиста Олега Михайлика было допрошено более 120 человек и назначено 20 экспертиз.



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Как сообщал УНН, 22 сентября в одесского активиста Олега Михайлика стреляли. Это произошло вблизи его дома в центре Одессы.

Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они - иностранцы. Суд избрал им меры в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сам Михайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связывает со своей общественно-политической жизнью.



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Кроме того, представители грузинской диаспоры устроили митинг у консульства Грузии в Одессе. Они требовали отпустить подозреваемых в нападении на активиста. В консульстве заверили, что одного из обвиняемых, Лашу Герасина, уже перевели из изолятора временного содержания в СИЗО. Планировалось решить вопрос о Манучаре, после чего планируется перейти к вопросу о переводе еще одного подозреваемого, Торнике Нагладзе, из СИЗО в больницу.