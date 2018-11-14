Справа Михайлика: стало відомо про "злив" персональних даних, у суді заперечують

"Ви є в телефонній книзі у Олега Михайлика? Тоді ви потрапили в ухвалу Київського суду Одеси, якою надано доступ до деяких даних вашого телефону, ІМЕІ, маршрути, локації", — написав Козьма.

Всього у переліку виявилося 702 номери мобільних телефонів.

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Водночас, у прес-службі суду зазначають: діяли в рамках норм чинного законодавства.

"Наразі триває досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство О. Михайлика. В рамках кримінального провадження слідчий звернувся до Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя задовольнив його", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в суді, відповідно до ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень", суд загальної юрисдикції вносить до Реєстру рішення в окремі думки суддів, викладені в письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту. Таким чином, законодавство зобов’язує суддів вносити всі рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, відповідно до розділу XI Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, володілець інформації контролює захист відомостей, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу.

"Згідно з розділом I вищезазначеного Порядку, володілець інформації — ДСА України (Державна судова адміністрація України — ред.). Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, суддя не зобов’язаний будь-яким чином "засекречувати" персональні дані осіб під час надсилання рішень до Реєстру. Це не є прерогативою суду", — зазначили в суді.

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Як повідомляв УНН, 22 вересня в одеського активіста Олега Михайлика стріляли. Це сталося поблизу його будинку в центрі Одеси.

Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.