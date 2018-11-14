Дело Михайлика: стало известно о "сливе" персональных данных, в суде отрицают

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Постановлением Киевского районного суда Одессы в открытый доступ попали телефонные номера, которые проходят по делу нападения на политического активиста Олега Михайлика. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Григорий Козьма, передает УНН.

"Вы в телефонной книге у Олега Михайлика? Тогда вы попали в постановление Киевского суда Одессы, которым предоставлен доступ к некоторым данным телефона, IMEI, маршруты, локации", - написал Козьма.

Всего в перечне оказалось 702 номера мобильных телефонов.

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В то же время, в пресс-службе суда отмечают: действовали в рамках норм действующего законодательства.

"Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на убийство О. Михайлика. В рамках уголовного производства следователь обратился в Киевский районный суд города Одессы с ходатайством о временном доступе к вещам и документам. Рассмотрев указанное ходатайство, следственный судья удовлетворил его", - говорится в сообщении.

Как пояснили в суде, согласно ст. 3 Закона Украины "О доступе к судебным решениям", суд общей юрисдикции вносит в Реестр решения в отдельные мнения судей, изложенные в письменной форме, не позднее следующего дня после их принятия или изготовления полного текста. Таким образом, законодательство обязывает судей вносить все решения в Единый государственный реестр судебных решений.

Кроме этого, в соответствии с разделом XI Порядка ведения Единого государственного реестра судебных решений, владелец информации контролирует защиту сведений, с помощью которых можно идентифицировать физическое лицо.

"Согласно разделу I вышеупомянутого Порядка, владелец информации - ГСА Украины (Государственная судебная администрация Украины - ред.). Таким образом, суммируя вышеизложенное, судья не обязан каким-либо образом "засекречивать" персональные данные лиц при отправке решений в Реестр. Это не является прерогативой суда", - отметили в суде.

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Как сообщал УНН, 22 сентября в одесского активиста Олега Михайлика стреляли. Это произошло вблизи его дома в центре Одессы.

Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они - иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сам Михайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связывает со своей общественно-политической жизнью.

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