Цього року в Україні скоєно більше 50 нападів на активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні протягом цього року вчинено понад 54 замахи на життя активістів. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час оперативної наради у ГПУ, передає УНН.
“Почастішання нападів на активістів і громадських діячів уже перевалило за півсотні. Вони самі обліковують їх у 54, думаю, що йдеться про набагато більшу їх частину”, — сказав Луценко.
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Проте, розповів він, тільки третина таких нападів була розкрита стосовно встановлення виконавців, але не встановлено замовників.
Нагадаємо, у жовтні в Павлограді Дніпропетровської області невідомі напали на активіста "Національних дружин".
У вересні в Одесі стріляли в політичного активіста Олега Михайлика. Це сталося ввечері поблизу його будинку в центрі Одеси, коли чоловік повертався додому.