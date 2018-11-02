В этом году в Украине совершено более 50 нападений на активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине в течение этого года совершено более 54 покушений на жизнь активистов. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время оперативного совещания в ГПУ, передает УНН.
"Учащение нападений на активистов и общественных деятелей уже перевалило за полсотни. Они сами учитывают их в 54, думаю, что речь идет о гораздо большом их количестве", - сказал Луценко.
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Однако, рассказал он, только треть таких нападений была раскрыта по установлению исполнителей, но не установлены заказчики.
Напомним, в октябре в Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на активиста "Национальных дружин".
В сентябре в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлыка. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.