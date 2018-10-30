Напад на активіста у Дніпропетровській області: відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через напад на активіста, який стався вчора у Павлограді Дніпропетровської області, відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції.
"За цим фактом відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження", – ред.), – зазначили в поліції.
Попередньо, чоловіка вдарили по голові. Наразі триває слідство, яке, зокрема, встановить, чим був завданий удар.
Нагадаємо, у Павлограді Дніпропетровської області невідомі напали на активіста "Національних дружин". Постраждалий перебуває у реанімації в критичному стані.