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Напад на активіста у Дніпропетровській області: відкрили кримінальне провадження

Напад на активіста у Дніпропетровській області: відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 10434 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через напад на активіста, який стався вчора у Павлограді Дніпропетровської області, відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції.

"За цим фактом відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження", – ред.), – зазначили в поліції.

Попередньо, чоловіка вдарили по голові. Наразі триває слідство, яке, зокрема, встановить, чим був завданий удар.

Нагадаємо, у Павлограді Дніпропетровської області невідомі напали на активіста "Національних дружин". Постраждалий перебуває у реанімації в критичному стані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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