Нападение на активиста в Днепропетровской области: открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За нападения на активиста, которое произошло вчера в Павлограде Днепропетровской области, открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.
"По данному факту открыли уголовное производство ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение", – ред.), – отметили в полиции.
Предварительно, мужчину ударили по голове. Ведется следствие, которое, в частности, установит, чем был нанесен удар.
Напомним, в Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на активиста "Национальных дружин". Пострадавший находится в реанимации в критическом состоянии.