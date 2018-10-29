На Дніпропетровщині невідомі напали на активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Павлограді Дніпропетровської області невідомі напали на активіста "Національних дружин". Про це повідомляє партія "Національний Корпус" повідомила у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні вранці невідомі особи вчинили напад на нацдружинника, Юрія Малімонова, у Павлограді. Зараз він перебуває в реанімації в критичному стані", - йдеться в повідомленні.
У партії вважають, що причина нападу на чоловіка - "його активна громадянська позиція, а саме — боротьба з наркорекламою у місті".
"На нашого побратима напали підло, зі спини. Залили балоном очі, завдали черепно-мозкової травми та зламали щелепу", - додали у "Нацкорпусі".
Нагадаємо,у Херсонській області помічник народного депутата отримав поранення у результаті обстрілу його автомобіля.