В Днепропетровской области неизвестные напали на активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на активиста "Национальных дружин". Об этом сообщает партия "Национальный Корпус" сообщила в Facebook, передает УНН.
"Сегодня утром неизвестные совершили нападение на нацдружинника, Юрия Малимонова, в Павлограде. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
В партии считают, что причина нападения на мужчину - "его активная гражданская позиция, а именно - борьба с наркорекламой в городе".
"На нашего побратима напали подло, со спины. Залили баллоном глаза, нанесли черепно-мозговую травму и сломали челюсть", - добавили в "Нацкорпусе".
Напомним, в Херсонской области помощник народного депутата получил ранения в результате обстрела его автомобиля.