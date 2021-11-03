Дела Майдана: в Киеве будут судить экс-беркутовца за разгон митингующих

Детали

Досудебное расследование установило, что бывший сотрудник “Беркута” 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости, во исполнение преступного приказа по предварительному сговору с руководством и другими работниками подразделения милиции, применял насилие к гражданам и незаконно препятствовал проведению собраний и митингов.

Кроме того, он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы совершении митингующими административных правонарушений. А во время допроса в качестве свидетеля экс-беркутовец предоставил органу следствия ложные показания, искусственно создавая доказательства защиты.

Действия бывшего сотрудника полка милиции особого назначения “Беркут” квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины.

Напомним

В сентябре этого года бывшему командиру батальона милиции особого назначения “Беркут” в Харьковской области сообщили о подозрении по организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева.



23 сентября Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина, которого обвиняют в гонениях, похищении и пытках активистов Евромайдана в январе 2014 года к 8 годам лишения свободы.

Также 20 сентября Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских, которого подозревают в “деле Майдана”.