Дела Майдана: в Киеве будут судить экс-беркутовца за разгон митингующих
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве будут судить экс-беркутовца за применение насилия к гражданам и незаконное препятствование проведению собраний и митингов 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости. Об этом информирует офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Досудебное расследование установило, что бывший сотрудник “Беркута” 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости, во исполнение преступного приказа по предварительному сговору с руководством и другими работниками подразделения милиции, применял насилие к гражданам и незаконно препятствовал проведению собраний и митингов.
Кроме того, он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы совершении митингующими административных правонарушений. А во время допроса в качестве свидетеля экс-беркутовец предоставил органу следствия ложные показания, искусственно создавая доказательства защиты.
Действия бывшего сотрудника полка милиции особого назначения “Беркут” квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины.
Напомним
В сентябре этого года бывшему командиру батальона милиции особого назначения “Беркут” в Харьковской области сообщили о подозрении по организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева.
23 сентября Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина, которого обвиняют в гонениях, похищении и пытках активистов Евромайдана в январе 2014 года к 8 годам лишения свободы.
Также 20 сентября Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских, которого подозревают в “деле Майдана”.