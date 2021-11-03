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Справи Майдану: у Києві судитимуть ексберкутівця за розгін мітингувальників

Київ • УНН

 • 15182 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві судитимуть ексберкутівця за застосування насильства до громадян та незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності. Про це інформує Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Справи Майдану: у Києві судитимуть ексберкутівця за розгін мітингувальників

Деталі

Досудове розслідування встановило, що колишній співробітник “Беркуту” 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності, на виконання злочинного наказу за попередньою змовою з керівництвом та іншими працівниками підрозділу міліції, застосовував насильство до громадян та незаконно перешкоджав проведенню зборів і мітингів.

Крім того, він вніс до офіційних документів завідомо неправдиві дані про нібито вчинення мітингувальниками адміністративних правопорушень. А під час допиту в якості свідка ексберкутівець надав органу слідства неправдиві покази, штучно створюючи докази захисту.

Дії колишнього співробітника полку міліції особливого призначення “Беркут” кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України.

Нагадаємо

У вересні цього року колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення “Беркут” Харківської області повідомили про підозру щодо організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центрі Києва.

23 вересня Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану в січні 2014 року до 8 років позбавлення волі.

Також 20 вересня Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві Юрія Спаських, якого підозрюють у “справі Майдану”.

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