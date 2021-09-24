Справи Майдану: екскомандиру “Беркута” повідомили про підозру в організації теракту та вбивств мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення “Беркут” Харківської області повідомили про підозру щодо організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу генерального прокурора.
Деталі
За наданою інформацією, експравоохоронець, виконуючи “явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ України та ГУ МВС України в м.Києві”, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту для залякування населення та перешкоджання руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.
“Експравоохоронець забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками «Беркуту» спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що його дії призвели до спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 123, а також вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень, 3 особам.
За цими подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього Міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в м.Києві, а також виконавців із числа співробітників МОП «Беркут».
Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання низки незаконних та злочинних дій, серед яких: терористичний акт, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства та замахи на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо
23 вересня Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану в січні 2014 року до 8 років позбавлення волі.
Також 20 вересня Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві Юрія Спаських, якого підозрюють у "справі Майдану".