Справи Майдану: екскомандиру “Беркута” повідомили про підозру в організації теракту та вбивств мітингувальників

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення “Беркут” Харківської області повідомили про підозру щодо організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу генерального прокурора.

Деталі

За наданою інформацією, експравоохоронець, виконуючи “явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ України та ГУ МВС України в м.Києві”, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту для залякування населення та перешкоджання руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

“Експравоохоронець забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками «Беркуту» спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що його дії призвели до спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 123, а також вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень, 3 особам.

За цими подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього Міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в м.Києві, а також виконавців із числа співробітників МОП «Беркут».

Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання низки незаконних та злочинних дій, серед яких: терористичний акт, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства та замахи на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо

23 вересня Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану в січні 2014 року до 8 років позбавлення волі.

Також 20 вересня Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві Юрія Спаських, якого підозрюють у "справі Майдану".

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