Справи Майдану: суд арештував колишнього посадовця МВС України

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В ОГП підтвердили журналісту УНН, що суд відправив під варту експосадовця МВС України.

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Правоохоронці у межах розслідування справи Майдану затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві, який переховувався від слідства та суду.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, "задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень Президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував терористичний акт та вбивство мітингувальників". “Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам”, — повідомили в ОГП.

Так, експравоохоронцю інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.