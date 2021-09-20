Справи Майдану: затримано експосадовця МВС України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві, який переховувався від слідства та суду у справі Майдану. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Додамо, що як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про Юрія Спаських.
Цитата
“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Херсонській області уповноваженою особою на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві. Експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в Києві та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень Президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував терористичний акт та вбивство мітингувальників.
“Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам”, — зазначається в повідомленні.
Так, експравоохоронцю інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.
Доповнення
Печерський районний суд міста Києва заочно арештував колишніх міністра внутрішніх справ та його заступника у справі Майдану щодо організації поставки в Україну російських гранат. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно ексміністра та його заступника процедуру екстрадиції.