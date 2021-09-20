Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве, который скрывался от следствия и суда по делу Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Добавим, что как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Спасских.
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“Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в Херсонской области уполномоченным лицом на основании постановления следственного судьи задержан бывший работник руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве. Экс-правохранитель начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября текущего года и был объявлен в розыск”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовал террористический акт и убийство митингующих.
“В результате таких действий подозреваемого причинены тяжкие последствия, в частности в виде убийства 3 человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам”, — отмечается в сообщении.
Так, экс-правохранителю инкриминируется организация, на выполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Дополнение
Печерский районный суд города Киева заочно арестовал бывших министра внутренних дел и его заместителя по делу Майдана по организации поставки в Украину российских гранат. Такое решение суда дает право стороне обвинения начать относительно экс-министра и его заместителя процедуру экстрадиции.