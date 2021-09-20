Дела Майдана: суд арестовал бывшего чиновника МВД Украины

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 126423 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141976 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119245 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116928 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 149465 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123546 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165938 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143429 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179759 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173048 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Дела Майдана: суд арестовал бывшего чиновника МВД Украины

Дела Майдана: суд арестовал бывшего чиновника МВД Украины

Киев  •  УНН

 • 36704 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских, которого подозревают в "деле Майдана". Об этом журналисту сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора.

Детали

В ОГП подтвердили журналисту УНН, что суд отправил под стражу экс-чиновника МВД Украины.

Ранее

Правоохранители в рамках расследования дела Майдана задержали бывшего сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве, который скрывался от следствия и суда.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, "для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовал террористический акт и убийство митингующих". “В результате таких действий подозреваемого причинены тяжкие последствия, в частности в виде убийства 3 человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам”, — отметили в ОГП.

Так, экс-правохранителю инкриминируется организация, на выполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

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