Дела Майдана: суд арестовал бывшего чиновника МВД Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских, которого подозревают в "деле Майдана". Об этом журналисту сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора.
Детали
В ОГП подтвердили журналисту УНН, что суд отправил под стражу экс-чиновника МВД Украины.
Ранее
Правоохранители в рамках расследования дела Майдана задержали бывшего сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве, который скрывался от следствия и суда.
По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, "для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовал террористический акт и убийство митингующих". “В результате таких действий подозреваемого причинены тяжкие последствия, в частности в виде убийства 3 человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам”, — отметили в ОГП.
Так, экс-правохранителю инкриминируется организация, на выполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.