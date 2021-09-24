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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дела Майдана: экс-командиру "Беркута" сообщили о подозрении в организации теракта и убийств митингующих

Киев  •  УНН

 • 25812 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Харьковской области сообщили о подозрении по организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора.

Детали

По имеющейся информации, экс-правоохранитель, выполняя “явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУ МВД Украины в Киеве”, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта для запугивания населения и препятствования движению участников акций протеста с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины.

“Экс-правоохранитель обеспечил безосновательное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками „Беркута“ специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что его действия привели к причинению тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести — 59, легких — 123, а также совершение насильственных действий, что причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений, 3 лицам.

По этим событиям к уголовной ответственности привлечен ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в том числе бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя, руководство ГУМВД Украины в Киеве, а также исполнителей из числа сотрудников “Беркута”.

Подозреваемому инкриминируется организация на выполнение ряда незаконных и преступных действий, среди которых: террористический акт, незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленные убийства и покушения на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Напомним

23 сентября Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина, которого обвиняют в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана в январе 2014 года к 8 годам лишения свободы.

Также 20 сентября Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских, которого подозревают в “деле Майдана”.

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