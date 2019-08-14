Дело Зайцевой-Дронова: апелляционный суд перешел к прениям
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Харьковском апелляционном суде при рассмотрении апелляционных жалоб по делу о смертельном ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова начались судебные прения, передает УНН.
Так, в ходе заседания адвокат Зайцевой Юлия Плетнева попросила суд смягчить наказание своей подзащитной до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года, а также освободить ее от отбывания наказания, определив испытательный срок.
В свою очередь, защитник Дронова Сергей Перепелица попросил суд оправдать его подзащитного и закрыть уголовное производство в отношении него.
На заседание также пришли потерпевшие. Так, адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь заявил, что апелляции осужденных не подлежат удовлетворению. Сами пострадавшие попросили оставить приговор суда первой инстанции без изменений.
После этого в деле начались судебные дебаты.
Как сообщал УНН, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.