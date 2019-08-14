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Справа Зайцевої-Дронова: апеляційний суд перейшов до дебатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Харківському апеляційному суді під час розгляду апеляційних скарг у справі про смертельну ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова почалися судові дебати, передає УНН.

Так, у ході засідання адвокат Зайцевої Юлія Плетньова попросила суд пом’якшити покарання своїй підзахисній до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на 2 роки, а також звільнити її від відбування покарання, визначивши випробувальний термін.

У свою чергу, захисник Дронова Сергій Перепелиця попросив суд виправдати його підзахисного і закрити кримінальне провадження стосовно нього.

На засідання також прийшли потерпілі. Так, адвокат потерпілих Дмитро Марцонь заявив, що апеляції засуджених не підлягають задоволенню. Самі потерпілі попросили залишити вирок суду першої інстанції без змін.

Після цього у справі почалися судові дебати.

Як повідомляв УНН, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Суд визнав Зайцеву і Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання обом у вигляді 10 років позбавлення волі.

Після цього Зайцева та Дронов подали апеляції.

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