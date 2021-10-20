Дело "вагнеровцев": около 40% украинцев считают причиной провала спецоперации слив информации высшим руководством Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Около 40% украинцев возлагают ответственность за провал спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” на слив информации со стороны высшего политического руководства Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15-18 октября, передает УНН.
Сообщается, что о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии Вагнер знают 51,5% украинцев, хотя с них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.
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“Среди респондентов, которые хоть что-то слышали, больше всего респондентов (39,5%) возлагают ответственность на передачу (слив) информации со стороны высшего политического руководства Украины. Еще 19,7% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма и высшего политического руководства Украины. Другие варианты выбирали меньше респондентов”, — говорится в опросе.
Справка
Опрос КМИС проводился в течение 15-18 октября 2021 года Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.
Дополнение
29 июля 2020 года белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Имена многих задержанных в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.
14 августа стало известно, что задержаны на территории Беларуси 32 боевика ППК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации.
В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ППК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПГ Ермаку „произошла“ утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы” .
В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации”, и назвали обычным фейком.
Журналист Bellingcat Христо Грозева анонсировал выпуск расследование о “вагнеровцах” после лета. Он назвал ситуацию “прецедентом”, ведь украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” с российской разведки, а теперь такое событие, по его словам, украинская власть умалчивает.