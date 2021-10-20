Справа "вагнерівців": близько 40% українців вважають причиною провалу спецоперації злив інформації вищим керівництвом України

Повідомляється, що про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків приватної армії Вагнер знають 51,5% українців, хоча з них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

Цитата

“Серед респондентів, як принаймні щось чули, найбільше респондентів (39,5%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 19,7% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів”, — йдеться в опитуванні.

Довідка

Опитування КМІС проводилося впродовж 15-18 жовтня 2021 року Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Доповнення

29 липня 2020 року білоруські правоохоронні органи затримали 33 людини. Деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Імена багатьох затриманих є в списку сайту “Миротворець”. Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації.

У низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про яку “дізналися білоруські спецслужби”.

У Службі безпеки України спростували участь СБУ в так званій “вагнерівській спецоперації”, і назвали звичайним фейком.

Журналіст Bellingcat Хрісто Грозєв анонсував випуск розслідування про “вагнерівців” після літа. Він назвав ситуацію “прецедентом”, адже українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію, з його слів, українська влада замовчує.