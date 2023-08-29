Дело о злоупотреблениях при закупке продуктов: суд во второй раз перенес избрание меры пресечения Высоцкому

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«Завершилось время, которое было выделено на рассмотрение ходатайства в этом заседании. С целью, чтобы полностью могли завершить и исследовать все, суд объявляет перерыв до 31.08 14:00» - сказал судья.

Дополнение

Правоохранители разоблачили злоупотребления при закупке АО “Укрзализныця” продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения. Как сообщили в НАБУ, к реализации сделки причастны бывшие и действующие топ-чиновники. Среди них назвали первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.

В Минагрополитики заявили, что выдвинутые Тарасу Высоцкому обвинения в злоупотреблении при закупке продуктов основываются на том, что следствие неправильно рассчитало стоимость макаронных изделий.