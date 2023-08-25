У Мінагрополітики вважають, що обвинувачення, висунуті заступнику міністра, ґрунтуються на неправильно обрахованій вартості макарон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Мінагрополітики заявили, що висунуті першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому обвинувачення у зловживанні при закупівлі продуктів ґрунтуються на тому, що слідство неправильно обрахувало вартість макаронних виробів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
Цитата
“24 серпня 2023 року Висоцькому Тарасу Миколайовичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Висоцький погодив у період березня-квітня 2022 року для обласних військових адміністрацій Рахунків оплату щодо закупівлі у 2 суб’єктів господарювання ТОВ «Олімп» та ТОВ «ВінсайдЛайт» макарон із твердих сортів пшениці імпортного виробництва. При цьому, слідство вважає, що вартість макаронних виробів завищена. І через це завдано збитки на суму 63 млн.грн.
Слідство зазначає, що вартість макаронних виробів станом на березень-травень 2022 року варіювалась від 33,65 грн. до 36,89 грн. Однак, у Мінагрополітики вважають: слідство не врахувало, що Державна служба статистики за період березня-травня 2022 року надає ціни по макаронах з твердих сортів пшениці за 500 гр, а здійснювалась закупівля 1 кг, а тому ціна становила понад 72 грн. за кг.
Також у відомстві зазначили, що Мінагрополітики не є розпорядником коштів на закупівлю товарів. Відтак погодження рахунків на оплату, яке інкримінується, фактично було технічною процедурою. А Висоцький не пов’язаний із жодним з ТОВ, які згадуються у підозрі та не впливав на включення їх до переліку підприємств.
Крім того, як вказали у міністерстві, Висоцький особисто звертав увагу представників ОВА на укладання угод за максимально нижчими цінами, які тільки можливо. Це підтверджується листуванням у месенджерах яке перебуває у володінні НАБУ, зазначили в Мінагрополітики.
Нагадаємо
Правоохоронці викрили зловживання при закупівлі АТ “Укрзалізниця” продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Як заявили у НАБУ, про підозру наразі повідомили першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику міністра економіки.