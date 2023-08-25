У Мінагрополітики вважають, що обвинувачення, висунуті заступнику міністра, ґрунтуються на неправильно обрахованій вартості макарон

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“24 серпня 2023 року Висоцькому Тарасу Миколайовичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Висоцький погодив у період березня-квітня 2022 року для обласних військових адміністрацій Рахунків оплату щодо закупівлі у 2 суб’єктів господарювання ТОВ «Олімп» та ТОВ «ВінсайдЛайт» макарон із твердих сортів пшениці імпортного виробництва. При цьому, слідство вважає, що вартість макаронних виробів завищена. І через це завдано збитки на суму 63 млн.грн.

Слідство зазначає, що вартість макаронних виробів станом на березень-травень 2022 року варіювалась від 33,65 грн. до 36,89 грн. Однак, у Мінагрополітики вважають: слідство не врахувало, що Державна служба статистики за період березня-травня 2022 року надає ціни по макаронах з твердих сортів пшениці за 500 гр, а здійснювалась закупівля 1 кг, а тому ціна становила понад 72 грн. за кг.

Також у відомстві зазначили, що Мінагрополітики не є розпорядником коштів на закупівлю товарів. Відтак погодження рахунків на оплату, яке інкримінується, фактично було технічною процедурою. А Висоцький не пов’язаний із жодним з ТОВ, які згадуються у підозрі та не впливав на включення їх до переліку підприємств.

Крім того, як вказали у міністерстві, Висоцький особисто звертав увагу представників ОВА на укладання угод за максимально нижчими цінами, які тільки можливо. Це підтверджується листуванням у месенджерах яке перебуває у володінні НАБУ, зазначили в Мінагрополітики.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили зловживання при закупівлі АТ “Укрзалізниця” продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Як заявили у НАБУ, про підозру наразі повідомили першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику міністра економіки.