В Минагрополитики считают, что обвинения, выдвинутые заместителю министра, основываются на неправильно рассчитанной стоимости макарон

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“24 августа 2023 года Высоцкому Тарасу Николаевичу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Высоцкий согласовал в период марта-апреля 2022 года для областных военных администраций Счетов оплату по закупке у 2 субъектов’объектов хозяйствования ООО «Олимп» и ООО «ВинсайдЛайт» макарон из твердых сортов пшеницы импортного производства. При этом, следствие считает, что стоимость макаронных изделий завышена. И из-за этого нанесен ущерб на сумму 63 млн.грн.

Следствие отмечает, что стоимость макаронных изделий по состоянию на март-май 2022 года варьировалась от 33,65 грн. до 36,89 грн. Однако, в Минагрополитики считают: следствие не учло, что Государственная служба статистики за период марта-мая 2022 года предоставляет цены по макаронам из твердых сортов пшеницы за 500 гр, а осуществлялась закупка 1 кг, а потому цена составляла более 72 грн. за кг.

Также в ведомстве отметили, что Минагрополитики не является распорядителем средств на закупку товаров. Поэтому согласование счетов на оплату, которое инкриминируется, фактически было технической процедурой. А Высоцкий не связан ни с одним из ООО, которые упоминаются в подозрении и не влиял на включение их в перечень предприятий.

Кроме того, как указали в министерстве, Высоцкий лично обращал внимание представителей ОВА на заключение сделок по максимально низким ценам, которые только возможно. Это подтверждается перепиской в мессенджерах которая находится во владении НАБУ, отметили в Минагрополитики.

Напомним

Правоохранители разоблачили злоупотребления при закупке АО “Укрзализныця” продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. Как заявили в НАБУ, о подозрении сейчас сообщили первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия и экс-заместителю министра экономики.