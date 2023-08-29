Справа про зловживання при закупівлі продуктів: суд вдруге переніс обрання запобіжного заходу Висоцькому

Цитата

«Завершився час, який був виділений на розгляд клопотання в цьому засіданні. З метою, щоб повністю могли завершити і дослідити все, суд оголошує перерву до 31. 08 14:00» - сказав суддя.

Доповнення

Правоохоронці викрили зловживання при закупівлі АТ “Укрзалізниця” продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Як повідомили у НАБУ, до реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці. Серед них назвали першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.

У Мінагрополітики заявили, що висунуті Тарасу Висоцькому обвинувачення у зловживанні при закупівлі продуктів ґрунтуються на тому, що слідство неправильно обрахувало вартість макаронних виробів.