Справа про зловживання при закупівлі продуктів: суд вдруге переніс обрання запобіжного заходу Висоцькому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд на засіданні 29 серпня оголосив про перерву до 31 серпня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому. Він є підозрюваним у справі щодо зловживання на понад 62 млн грн при закупівлі продуктів для потреб держави у період воєнного стану, передає УНН.
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«Завершився час, який був виділений на розгляд клопотання в цьому засіданні. З метою, щоб повністю могли завершити і дослідити все, суд оголошує перерву до 31. 08 14:00» - сказав суддя.
Доповнення
Правоохоронці викрили зловживання при закупівлі АТ “Укрзалізниця” продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Як повідомили у НАБУ, до реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці. Серед них назвали першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.
У Мінагрополітики заявили, що висунуті Тарасу Висоцькому обвинувачення у зловживанні при закупівлі продуктів ґрунтуються на тому, що слідство неправильно обрахувало вартість макаронних виробів.