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Дело Павловского: суд удалился в совещательную комнату

Киев • УНН

 • 11053 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Судья Печерского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, фигуранту по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Дело Павловского: суд удалился в совещательную комнату

Так, судья удалился в совещательную комнату.

Как сообщал УНН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.

Напомним, в Херсоне и области проходила спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщается о подозрении ее руководителю, а также предпринят ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Также сообщалось, что во время спецоперации в Херсонской области о прекращении деятельности преступной организации, руководитель которой фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, проведено более 30 обысков, подозрение объявили 9 людям.

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