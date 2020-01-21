Справа Павловського: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському, фігуранту у справі Катерини Гандзюк, за підозрою у керівництві злочинною організацією, пішов до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
Так, суддя пішов до нарадчої кімнати.
Як повідомляв УНН раніше, співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, у Херсоні та області проходила спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Також повідомлялося, що під час спецоперації на Херсонщині щодо припинення діяльності злочинної організації, керівник якої фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, проведено понад 30 обшуків, підозру оголосили 9 людям.