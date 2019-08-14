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Дело ОАСК: Высший совет правосудия получил ходатайство об отстранении судей-фигурантов

Дело ОАСК: Высший совет правосудия получил ходатайство об отстранении судей-фигурантов

Киев  •  УНН

 • 12076 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Высший совет правосудия поступили ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитки от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-центре судебной власти Украины, передает УНН.

"В Высший совет правосудия поступили ходатайства заместителя Генерального прокурора о временном отстранении судей окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа 2019 года в 10:00", - говорится в сообщении.

Как напоминается, решением второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 8 апреля 2019 года, судью окружного административного суда города Киева Евгения Аблова отстранен от правосудия.

Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

2 августа ГПУ вручила подозрения председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, а также трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского райсуда Одессы.

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