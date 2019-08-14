Справа ОАСК: Вища рада правосуддя отримала клопотання про відсторонення суддів-фігурантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. До Вищої ради правосуддя надійшли клопотання про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погрібніченко та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітки від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомили у пресцентрі судової влади України, передає УНН.
"До Вищої ради правосуддя надійшли клопотання заступника Генерального прокурора про тимчасове відсторонення суддів окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погрібніченко та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітки від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Розгляд зазначених клопотань призначено на 20 серпня 2019 року о 10:00", - йдеться в повідомленні.
Як нагадується, рішенням другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 8 квітня 2019 року, суддю окружного адміністративного суду міста Києва Євгенія Аблова відсторонено від здійснення правосуддя.
Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.
2 серпня ГПУ вручила підозри голові Окружного адміністративно суду міста Києва Павлу Вовку, а також трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси.