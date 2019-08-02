Трьом суддям ОАСК повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси оголошено про підозру. Про це повідомила працівник прес-служби ГПУ Марина Хоменко, передає УНН.
“На сьогодні ГПУ викликала трьох суддів Окружного адміністративного суду Києва та суддю Суворівського райсуду Одеси на допит та вручення підозри. На даний момент їм всіх оголошено про підозру, а допити тривають” , - сказала Хоменко.
Нагадаємо, голові Окружного адміністративно суду міста Києва Павлу Вовку сьогодні була вручена письмова підозра і був проведений його допит.
Повістки для вручення підозри, як повідомили у ГПУ, були вислані усім чотирьом суддям.