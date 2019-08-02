ГПУ вручила підозру голові ОАСК (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Голові Окружного адміністративно суду міста Києва Павлу Вовку сьогодні була вручена письмова підозра і був проведений його допит. Про це журналісту УНН повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
"Голову Окружного адміністративно суду міста Києва прибув до ГПУ. Йому була вручена письмова підозра та проведений допит", - сказав Лисенко.
За його словами, заступник Генерального прокурора Сергій Кізь планує звернутися до Вищої ради правосуддя, а також до суду з метою відсторонення судді П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко від посад та обрання їм запобіжного заходу у вигляді домашнього цілодобового арешту.
Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.