Дело Ноздровской: суд оставил без изменений приговор Россошанскому
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменения приговор суда, которым Юрий Россошанский признан виновным в совершении умышленного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской и приговорен к 15 годам тюрьмы. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение суда.
Детали
Сообщается, что 17 октября Киевский апелляционный суд рассмотрел производство по апелляционным жалобам, поданным на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 3 августа 2022 года, которым Юрий Россошанский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 115 УКУ.
Судом первой инстанции установлено, что 29 декабря 2017 года обвиняемый Россошанский на почве длительных неприязненных отношений, связанных с рассмотрением судебного дела по факту нарушения его сыном правил дорожного движения, повлекшего смерть родной сестры гражданки Н., умышленно противоправно причинил смерть гражданки Н. с особой жестокостью.
Шевченковским районным судом города Киева от 3 августа 2022 года обвиняемый Россошанский признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет.
Отбывание срока считается от момента фактического задержания - 8 января 2018 года.
Цитата
«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные защитником в интересах обвиняемого Юрия Россошанского, обвиняемым Юрием Россошанским, потерпевшей Н. и прокурором в уголовном производстве, оставлены без удовлетворения. Приговор Шевченковского районного суда города Киева от 3 августа 2022 года оставлен без изменения», - говорится в сообщении.
Дополнение
Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области 1 января 2018 года, через три дня после ее исчезновения. Впоследствии полиция задержала подозреваемого Юрия Россошанского.