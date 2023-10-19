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Дело Ноздровской: суд оставил без изменений приговор Россошанскому

Киев • УНН

 • 228770 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменения приговор суда, которым Юрий Россошанский признан виновным в совершении умышленного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской и приговорен к 15 годам тюрьмы. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение суда.

Дело Ноздровской: суд оставил без изменений приговор Россошанскому

Детали

Сообщается, что 17 октября Киевский апелляционный суд рассмотрел производство по апелляционным жалобам, поданным на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 3 августа 2022 года, которым Юрий Россошанский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 115 УКУ.

Судом первой инстанции установлено, что 29 декабря 2017 года обвиняемый Россошанский на почве длительных неприязненных отношений, связанных с рассмотрением судебного дела по факту нарушения его сыном правил дорожного движения, повлекшего смерть родной сестры гражданки Н., умышленно противоправно причинил смерть гражданки Н. с особой жестокостью.

Шевченковским районным судом города Киева от 3 августа 2022 года обвиняемый Россошанский признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Отбывание срока считается от момента фактического задержания - 8 января 2018 года.

Цитата

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные защитником в интересах обвиняемого Юрия Россошанского, обвиняемым Юрием Россошанским, потерпевшей Н. и прокурором в уголовном производстве, оставлены без удовлетворения. Приговор Шевченковского районного суда города Киева от 3 августа 2022 года оставлен без изменения», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области 1 января 2018 года, через три дня после ее исчезновения. Впоследствии полиция задержала подозреваемого Юрия Россошанского.

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