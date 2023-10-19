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Справа Ноздровської: суд залишив без змін вирок Россошанському

Київ • УНН

 • 228770 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд залишив без зміни вирок суду, яким Юрія Россошанського визнано винним у вчиненні умисного вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської та засуджено до 15 років тюрми. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення суду.

Справа Ноздровської: суд залишив без змін вирок Россошанському

Деталі

Повідомляється, що 17 жовтня Київський апеляційний суд розглянув провадження за апеляційними скаргами, поданими на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 3 серпня 2022 року, яким Юрія Россошанського визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 ККУ.

Так, судом першої інстанції встановлено, що 29 грудня 2017 року обвинувачений Россошанський на ґрунті довготривалих неприязних відносин, пов'язаних із розглядом судової справи за фактом порушення його сином правил дорожнього руху, що спричинило смерть рідної сестри громадянки Н., умисно протиправно заподіяв смерть громадянки Н. з особливою жорстокістю.

Шевченківським районним судом міста Києва від 3 серпня 2022 року обвинуваченого Россошанського визнано винним в інкримінованому злочині та призначено покарання у виді позбавлення волі на 15 років.

Відбування терміну вважається від моменту фактичного затримання - 8 січня 2018 року.

Цитата

«За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані захисником в інтересах обвинуваченого Юрія Россошанського, обвинуваченим Юрієм Россошанським, потерпілою Н. та прокурором у кримінальному провадженні, залишено без задоволення. Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 3 серпня 2022 року залишено без зміни», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Ірину Ноздровську знайшли мертвою на Київщині 1 січня 2018 року, через три дні після її зникнення. Згодом поліція затримала підозрюваного Юрія Россошанського.

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