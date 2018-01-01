Поліція виявила тіло зниклої правозахисниці Ноздровської у річці на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Поблизу села Демидів Вишгородського району Київської області у водоймі виявлене тіло правозахисниці Ірини Ноздровської, яка зникла наприкінці грудня у Києві. Про це УНН повідомив речник ГУ НП України у Київській області Микола Жукович.
“Підтверджуємо цю інформацію, що знайшли тіло Ноздровської. Знайшли о 12 годині на річці біля села Демидів. Зараз там працює слідчо-оперативна група”, — сказав він.
За словами М.Жуковича, на місце виїхав начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, він взяв розслідування цієї справи під особистий контроль.
“Від чого настала смерть, покаже експертиза”, — уточнив він.
Речник поліції Київщини зазначив, що відразу після зникнення правозахисниці було відкрито провадження за статтею 115 (навмисне вбивство) ККУ з позначкою як безвісти зникла. “Але зараз буде йти перекваліфікація як навмисне вбивство”, — зауважив речник поліції.
Крім того, він розповів, що тіло Ноздровської знайдено без одягу, але прикраси на ній були.
Нагадаємо, правозахисниця Ірина Ноздровська зникла наприкінці грудня 2017 року, про що повідомив 29 грудня Андрій Хилько, який її розшуковує, у своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНН, поблизу Кропивницького виявили тіло зниклої школярки.