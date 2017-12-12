Поблизу Кропивницького виявили тіло зниклої школярки
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні, біля Кропивницькому виявили тіло 12-річної дівчинки, яка 8-го грудня пішла у школу і не повернулася. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП Кіровоградської області.
“Тіло неповнолітньої дівчинки, яка перебувала в розшуку, знайдено. На місці працює слідчо-оперативна група, деталі згодом”, — повідомили в прес-службі.
В поліції не повідомили, не конкретно виявили тіло, але пообіцяли, що згодом нададуть розширену інформацію.
Нагадаємо, двоє рибалок о 9-й годині 26 листопада на власному човні вийшли на риболовлю на Канівське водосховище, а о 13-й годині того ж дня з ними було втрачено зв’язок.