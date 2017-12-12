Вблизи Кропивницкого обнаружили тело пропавшей школьницы
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня, у Кропивницкому обнаружили тело 12-летней девочки, которая 8 декабря пошла в школу и не вернулась. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Кировоградской области.
"Тело несовершеннолетней девочки, которая находилась в розыске, найдено. На месте работает следственно-оперативная группа, детали со временем", - сообщили в пресс-службе.
В полиции не сообщили, не конкретно обнаружили тело, но пообещали, что впоследствии предоставят расширенную информацию.
Напомним, двое рыбаков в 9 часов 26 ноября на собственной лодке вышли на рыбалку на Каневское водохранилище, а в 13 часов того же дня с ними была потеряна связь.