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На Канівському водосховищі з вертольотом шукають двох зниклих рибалок

На Канівському водосховищі з вертольотом шукають двох зниклих рибалок

Київ • УНН

 • 10407 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Канівському водосховищі поблизу міста Переяслав-Хмельницький на Київщині за допомогою вертольота МІ-9 шукають двох зниклих рибалок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як зазначається, о 23:00 26 листопада до чергової зміни ДСНС звернувся чоловік, що його син та онук о 9 годині 26 листопада на власному пластиковому семимісному човні з двигуном вийшли на риболовлю на Канівське водосховище та о 13 годині того ж дня з ними було втрачено зв’язок.

Про подію також було повідомлено до Національної поліції та самостійно організовано пошуки за допомогою 2-ох місцевих рибалок на моторному човні. Пошуки тривали з 16 до 19 години 26 листопада та результатів не дали.

Наразі до пошуку залучено 49 осіб та 9 одиниць техніки (з них 3 човни), в тому числі від ДСНС - 33 рятувальників та 4 одиниці техніки.

О 10:19 27 листопада в зону пошуку рибалок, зниклих на Канівському водосховищі, за даними відомства, вилетів гелікоптер МІ-9 ДСНС.

Нагадаємо, впродовж тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.

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