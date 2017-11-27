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На пожежах за тиждень загинули 56 людей

На пожежах за тиждень загинули 56 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Впродовж минулого тижня на пожежах в Україні загинули 56 осіб, орієнтовні збитки становлять 4 млн 621 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"На пожежах загинуло 56 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 621 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Загалом же, за даними відомства, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 341 надзвичайна подія. Підрозділами ДСНС загалом врятовано 40 осіб.

Зокрема, ліквідовано 916 пожеж, лише на пожежах врятовано 32 особи та не допущено знищення вогнем 423 будівлі і 39 од. техніки.

Впродовж тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.

Нагадаємо, ДСНС попереджає про небезпеку лавин в Івано-Франківській і Закарпатській областях.

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