На пожежах за тиждень загинули 56 людей

"На пожежах загинуло 56 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 621 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Загалом же, за даними відомства, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 341 надзвичайна подія. Підрозділами ДСНС загалом врятовано 40 осіб.

Зокрема, ліквідовано 916 пожеж, лише на пожежах врятовано 32 особи та не допущено знищення вогнем 423 будівлі і 39 од. техніки.

Впродовж тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.

Нагадаємо, ДСНС попереджає про небезпеку лавин в Івано-Франківській і Закарпатській областях.