На пожежах за тиждень загинули 56 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Впродовж минулого тижня на пожежах в Україні загинули 56 осіб, орієнтовні збитки становлять 4 млн 621 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"На пожежах загинуло 56 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 621 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Загалом же, за даними відомства, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 341 надзвичайна подія. Підрозділами ДСНС загалом врятовано 40 осіб.
Зокрема, ліквідовано 916 пожеж, лише на пожежах врятовано 32 особи та не допущено знищення вогнем 423 будівлі і 39 од. техніки.
Впродовж тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.
Нагадаємо, ДСНС попереджає про небезпеку лавин в Івано-Франківській і Закарпатській областях.