ДСНС попереджає про небезпеку лавин в Івано-Франківській і Закарпатській областях

“27 листопада у зв’язку з інтенсивними опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (третій рівень)”, — йдеться в повідомленні ДСНС.

В Укргідрометцентрі на 27 листопада на заході України прогнозують дощ із мокрим снігом.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада в Україні очікується морозна погода.