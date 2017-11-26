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ДСНС попереджає про небезпеку лавин в Івано-Франківській і Закарпатській областях

ДСНС попереджає про небезпеку лавин в Івано-Франківській і Закарпатській областях

Київ • УНН

 • 9036 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну лавинну небезпеку у високогір’ї в Івано-Франківській області і східній частині Закарпаття, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства. 

“27 листопада у зв’язку з інтенсивними опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (третій рівень)”, — йдеться в повідомленні ДСНС.

В Укргідрометцентрі на 27 листопада на заході України прогнозують дощ із мокрим снігом.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада в Україні очікується морозна погода.

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