ДСНС попереджає про небезпеку лавин в Івано-Франківській і Закарпатській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну лавинну небезпеку у високогір’ї в Івано-Франківській області і східній частині Закарпаття, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“27 листопада у зв’язку з інтенсивними опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (третій рівень)”, — йдеться в повідомленні ДСНС.
В Укргідрометцентрі на 27 листопада на заході України прогнозують дощ із мокрим снігом.
Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада в Україні очікується морозна погода.