ГСЧС предупреждает об опасности лавин в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

"27 ноября в связи с интенсивными осадками в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительное лавинная опасность (третий уровень)", - говорится в сообщении ГСЧС.

В Укргидрометцентре на 27 ноября на западе Украины прогнозируют дождь с мокрым снегом.

Напомним, сегодня, 26 ноября в Украине ожидается морозная погода.