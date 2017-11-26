ГСЧС предупреждает об опасности лавин в Ивано-Франковской и Закарпатской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительном лавинной опасности в высокогорье в Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"27 ноября в связи с интенсивными осадками в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительное лавинная опасность (третий уровень)", - говорится в сообщении ГСЧС.
В Укргидрометцентре на 27 ноября на западе Украины прогнозируют дождь с мокрым снегом.
Напомним, сегодня, 26 ноября в Украине ожидается морозная погода.