Сьогодні в на заході України мокрий сніг і дощі

У західних областях - мокрий сніг та дощі. Вночі близько нуля, вдень 1-4 градусів тепла.

У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі 0-2 тепла, вдень 3-6 градуси тепла.

У східних областях сухо. Температура повітря 3-6 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла.

У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень 3-6 градуси вище нуля.

На півдні України - без опадів. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 4-11 градусів вище нуля.

Вітер в Україні південно-східний, 5-10 метрів за секунду.