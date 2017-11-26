Сегодня в на западе Украины мокрый снег и дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня, 26 ноября в Украине ожидается морозная погода. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 3 градусов мороза - 7 градусов тепла. Днем 0-11 тепла. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, только в западных областях пройдет мокрый снег и дождь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях - мокрый снег и дожди. Ночью около нуля, днем 1-4 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, днем 3-6 градуса тепла.
В восточных областях сухо. Температура воздуха 3-6 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем 3-6 градуса выше нуля.
На юге Украины - без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем 4-11 градусов выше нуля.
Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 метров в секунду.