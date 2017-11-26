Сегодня в на западе Украины мокрый снег и дожди

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня, 26 ноября в Украине ожидается морозная погода. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 3 градусов мороза - 7 градусов тепла. Днем 0-11 тепла. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, только в западных областях пройдет мокрый снег и дождь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.