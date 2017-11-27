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11:17 • 66197 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 49233 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 57881 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На пожарах за неделю погибли 56 человек

На пожарах за неделю погибли 56 человек

Киев  •  УНН

 • 9050 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На прошлой неделе на пожарах в Украине погибли 56 человек, ориентировочные убытки составляют 4 млн 621 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"На пожарах погибло 56 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 621 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В целом же, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 341 НП. Подразделениями ГСЧС в целом спасены 40 человек.

В частности, ликвидировано 916 пожаров, только на пожарах спасено 32 человека и не допущено уничтожение огнем 423 зданий и 39 ед. техники.

В течение недели на водных объектах погибло 12 человек.

Напомним, ГСЧС предупреждает об опасности лавин в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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