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На Каневском водохранилище с вертолетом ищут двух пропавших рыбаков

На Каневском водохранилище с вертолетом ищут двух пропавших рыбаков

Киев  •  УНН

 • 10402 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На Каневском водохранилище вблизи города Переяслав-Хмельницкий Киевской области с помощью вертолета МИ-9 ищут двух пропавших рыбаков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как отмечается, в 23:00 26 ноября к дежурной смене ГСЧС обратился мужчина, что его сын и внук в 9:00 26 ноября на собственной пластиковой семиместной лодке с двигателем вышли на рыбалку на Каневское водохранилище и в 13 часов того же дня с ними была потеряна связь.

О событии также было сообщено в Национальную полицию и самостоятельно организованы поиски с помощью 2-х местных рыбаков на моторной лодке. Поиски продолжались с 16 до 19 часов 26 ноябрь и результатов не дали.

Сейчас к поиску привлечены 49 человек и 9 единиц техники (из них 3 лодки), в том числе от ГСЧС - 33 спасателей и 4 единицы техники.

В 10:19 27 ноября в зону поиска рыбаков, пропавших на Каневском водохранилище, по данным ведомства, вылетел вертолет МИ-9 ГСЧС.

Напомним, в течение недели на водных объектах погибло 12 человек.

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