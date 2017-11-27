На Каневском водохранилище с вертолетом ищут двух пропавших рыбаков

Как отмечается, в 23:00 26 ноября к дежурной смене ГСЧС обратился мужчина, что его сын и внук в 9:00 26 ноября на собственной пластиковой семиместной лодке с двигателем вышли на рыбалку на Каневское водохранилище и в 13 часов того же дня с ними была потеряна связь.

О событии также было сообщено в Национальную полицию и самостоятельно организованы поиски с помощью 2-х местных рыбаков на моторной лодке. Поиски продолжались с 16 до 19 часов 26 ноябрь и результатов не дали.

Сейчас к поиску привлечены 49 человек и 9 единиц техники (из них 3 лодки), в том числе от ГСЧС - 33 спасателей и 4 единицы техники.

В 10:19 27 ноября в зону поиска рыбаков, пропавших на Каневском водохранилище, по данным ведомства, вылетел вертолет МИ-9 ГСЧС.

Напомним, в течение недели на водных объектах погибло 12 человек.