15 років в'язниці: суд визнав Россошанського винним у вбивстві Ноздровської

Деталі

Россошанському призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Відбування терміну вважається від моменту фактичного затримання - 8 січня 2018 року.

Суддя зазначив, що найжорсткіше покарання - довічне ув'язнення - не застосовується до осіб старших за 65 років, а на момент оголошення вироку Россошанському виповнилося 68 років. Водночас суд визнає його небезпечність для суспільства, зважаючи на характер вчиненого вбивства.

Також суд постановив, що Россошанський має виплатити по 1 млн грн компенсації за моральну шкоду батькам Ноздровської Катерині та Сергію Дунякам, а також 2 млн грн – її доньці Анастасії.

Нагадаємо

Ірину Ноздровську знайшли мертвою на Київщині 1 січня 2018 року, через три дні після її зникнення. Згодом поліція затримала підозрюваного Юрія Россошанського, який спочатку визнав свою провину. Втім вже на суді Россошанський став заперечувати свою причетність до вбивства. Казав, що його змусили взяти провину на себе.

Родина загиблої не вірить, що Россошанський міг вчинити вбивство одноосібно. Зокрема, вказують на причетність до вбивства народного депутата Антона Яценка. За словами матері активістки, він відкрито погрожував Ірині.

Зазначимо, що Ноздровська раніше працювала на Яценка. Однак, після Революції Гідності правозахисниця разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути нардепа до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Сам Яценко фігурантом справи не є і заперечує свою причетність до злочину.