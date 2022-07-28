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“Мені довелося зіграти роль вбивці”: Россошанський заявив, що його змусили взяти провину за вбивство Ноздровської

“Мені довелося зіграти роль вбивці”: Россошанський заявив, що його змусили взяти провину за вбивство Ноздровської

Київ • УНН

 • 246843 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Обвинувачуваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський заявив, що його змусили взяти на себе провину за злочин. Про це він заявив під час засідання Шевченківського райсуду, передає кореспондент УНН.

Деталі

Россошанський розповів, що в обмін на зізнання, його сина обіцяли випустити із СІЗО, де він перебував через смертельну ДТП, в якій загинула сестра Ноздровської Світлана.

Цитата

“Після допиту я бачив, що за мною стежить машина «Skoda». Я їхав у тролейбусі, в машині молоді люди стежили за мною, зрізали кути. 7 числа (7 січня 2018 року - ред.) до мене підійшли на вулиці молоді хлопці, взяли під руки і сказали: “Поїхали з нами, з'ясуємо стосунки. Ми ненадовго”. Ось так "не надовго" досі сиджу. Там я говорив з Аброськіним (у 2018 році був заступником голови Нацполіції - ред.), на мене дивилося 40 пар очей, там було і "пряником", і "батогом". Мені там запропонували взяти на себе вбивство. Сказали, що сина випустять через 1-2 місяці, запевнили, що для мене це закінчиться через 1-2 роки, враховуючи мої заслуги перед Батьківщиною. Там мене і годували, у нас склалися довірчі стосунки – я не міг їх підвести після того, що вони мені запропонували. Мені потім ще розповідали як вбиватимуть мого сина - ніж, мотузка, інфаркт. Мені просто диктували, що писати та говорити”, - заявив на суді Россошанський.

Додамо

Підсудний додав, що все, що він потім говорив поліції було частиною його “ролі”. Коли суддя намагався уточнити, чому він давав покази про поганий сон після моменту зникнення активістки та неприязні стосунки з Ноздровською, Россошанський відповів, що так було задумано.

Цитата

”Я не пам'ятаю, мабуть, так було задумано тими, хто це все підлаштував. Мені для ролі вбивці треба було таке, і я це зробив для статті 116 (вбивство у стані афекту - ред.). Не кожний актор хоче зіграти вбивцю, мені довелося!” - наголосив підсудний.

Водночас сторона обвинувачення запропонувала Россошанському дати покази проти тих, хто змусив його зізнатися, однак той відмовився.

Нагадаємо

Раніше мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала, що її дочці погрожував нардеп Антон Яценко. Колись Ноздровська працювала на нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Разом з тим, донька Ноздровської на суді заявила, що ноутбук матері був почищений від компромату на інших осіб, який на ньому був.

Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.

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