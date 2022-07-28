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"Мне пришлось сыграть роль убийцы": Россошанский заявил, что его заставили взять вину за убийство Ноздровской

"Мне пришлось сыграть роль убийцы": Россошанский заявил, что его заставили взять вину за убийство Ноздровской

Киев • УНН

 • 246842 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что его заставили взять на себя вину за преступление. Об этом он заявил во время заседания Шевченковского райсуда, передает корреспондент УНН.

Детали

Россошанский рассказал, что в обмен на признание, его сына обещали выпустить из СИЗО, где он находился из-за смертельного ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской Светлана.

Цитата

“После допроса я видел, что за мной следит машина «Skoda». Я ехал в троллейбусе, в машине молодые люди следили за мной, срезали углы. 7 числа (7 января 2018 года – ред.) ко мне подошли на улице молодые ребята, взяли под руки и сказали: “Поехали с нами, выясним отношения. Мы ненадолго”. Вот так "ненадолго" до сих пор сижу. Там я говорил с Аброськиным (в 2018 году был заместителем главы Нацполиции – ред.), на меня смотрело 40 пар глаз, там было и "пряником", и "кнутом". Мне предложили взять на себя убийство. Сказали, что сына выпустят через 1-2 месяца, заверили, что для меня это закончится через 1-2 года, учитывая мои заслуги перед Родиной. Там меня и кормили, у нас сложились доверительные отношения – я не мог их подвести после того, что они мне предложили. Мне потом еще рассказывали, как будут убивать моего сына - нож, веревка, инфаркт. Мне просто диктовали, что писать и говорить”, – заявил на суде Россошанский.

Добавим

Подсудимый добавил, что все, что он потом говорил полиции было частью его “роли”. Когда судья пытался уточнить, почему он давал показания о плохом сне после момента исчезновения активистки и неприязненных отношений с Ноздровской, Россошанский ответил, что так было задумано.

Цитата

”Я не помню, пожалуй, так было задумано теми, кто это все подстроил. Мне для роли убийцы нужно было такое, и я это сделал для статьи 116 (убийство в состоянии аффекта – ред.). Не каждый актер хочет сыграть убийцу, мне пришлось!” – подчеркнул подсудимый.

В то же время сторона обвинения предложила Россошанскому дать показания против тех, кто заставил его признаться, однако тот отказался.

Напомним

Ранее мать активистки Ноздровской Екатерина Дуняк на суде рассказывала, что ее дочери угрожал нардеп Антон Яценко. Когда-то Ноздровская работала на него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности давала показания прокуратуре.

Вместе с тем, дочь Ноздровской на суде заявила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц, который на нем был.

Яценко фигурантом дела пока не является, а свою причастность к преступлению отрицает.

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