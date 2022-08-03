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15 лет тюрьмы: суд признал Россошанского виновным в убийстве Ноздровской

15 лет тюрьмы: суд признал Россошанского виновным в убийстве Ноздровской

Киев • УНН

 • 254292 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева признал Юрия Россошанского виновным в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом из зала суда передает корреспондент УНН.

Детали

Россошанскому назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывание срока считается с момента фактического задержания – 8 января 2018 года.

Судья отметил, что самое жестокое наказание – пожизненное заключение – не применяется к лицам старше 65 лет, а на момент оглашения приговора Россошанскому исполнилось 68 лет. В то же время суд признает его опасность для общества, учитывая характер убийства.

Также суд постановил, что Россошанский должен выплатить по 1 млн грн компенсации за моральный ущерб родителям Ноздровской Екатерине и Сергею Дунякам, а также 2 млн грн – ее дочери Анастасии.

Напомним

Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области 1 января 2018 года, через три дня после ее исчезновения. Позже полиция задержала подозреваемого Юрия Россошанского, который сначала признал свою вину. Впрочем уже на суде Россошанский стал отрицать свою причастность к убийству. Говорил, что его вынудили взять вину на себя. 

Семья погибшей не верит, что Россошанский мог совершить убийство единолично. В частности, указывают на причастность к убийству народного депутата Антона Яценко. По словам матери активистки, он открыто угрожал Ирине.

Отметим, что Ноздровская раньше работала на Яценко. Однако после Революции Достоинства правозащитница вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь нардепа к ответственности за коррупцию, в частности давала показания прокуратуре.

Сам Яценко фигурантом дела не является и отрицает свою причастность к преступлению.

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