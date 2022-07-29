Вбивство Ноздровської: родичі правозахисниці заявили про причетність до злочину нардепа Яценка

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Під час дебатів прокурор вимагав визнати винним підозрюваного Юрія Россошанського та призначити йому покарання у вигляді довічного ув’язнення. Водночас прокурор зазначив, що є багато доказів того, що Россошанський діяв не сам.

Донька правозахисниці Анастасія Ноздровська на суд не прийшла, однак передала свою заяву, яку зачитали перед суддями. У ній Анастасія стверджує, що до вбивства причетний нардеп Антон Яценко.

Цитата

“Я донька, яка втратила матір... Згідно з протоколом огляду, труп моєї матері лежав надворі 3 дні, але експертиза це заперечує. Отже, місце скоєння кримінального правопорушення теж не відповідає дійсності. Чи є ніж, який вважається знаряддям вбивства насправді таким? Моя відповідь: ні. За даними слідства його загальна довжина 220 мм, довжина леза приблизно 100 мм, а вже після вилучення його у вбивці параметри і опис змінився. Там насправді був ніж з руків'ям, по якому стікала кров - це було катування. Таке могла зробити лише одна людина - Яценко. Він мстився”, - йшлося у зверненні доньки Ноздровської.

Додамо

Потім слово перейшло до матері Ноздровської Катерини Дуняк. Вона також зазначила, що Ірина мала складні стосунки з нардепом Яценком.

“Працювала вона в Яценка, все було добре, поки не почався Майдан. Тут їхні погляди розійшлися. Яценко дружив з Януковичем, з Курченком дружив... На Майдані вона опинилась у групі Чорновол, та розслідувала схеми Яценка. Коли моя донька перейшла дорогу Яценку, він подзвонив їй і сказав: “Я тебе закопаю”, - розповіла Дуняк.

Нагадаємо

Раніше донька Ноздровської на суді заявила, що ноутбук матері був почищений від компромату на інших осіб, який на ньому був.