Вбивство Ноздровської: родичі правозахисниці заявили про причетність до злочину нардепа Яценка

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36383 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82739 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122476 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 173963 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 171191 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170748 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148014 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115490 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108672 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308827 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 32435 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 43195 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 35045 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 30677 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 40079 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 183140 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308829 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569917 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513670 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714242 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 40079 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92449 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120071 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143083 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156613 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Вбивство Ноздровської: родичі правозахисниці заявили про причетність до злочину нардепа Яценка

Вбивство Ноздровської: родичі правозахисниці заявили про причетність до злочину нардепа Яценка

Київ • УНН

 • 276204 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Донька загиблої активістки Ірини Ноздровської заявила, що до вбивства її матері причетний народний депутат Антон Яценко. Про це із зали суду передає кореспондент УНН.

Деталі

Під час дебатів прокурор вимагав визнати винним підозрюваного Юрія Россошанського та призначити йому покарання у вигляді довічного ув’язнення. Водночас прокурор зазначив, що є багато доказів того, що Россошанський діяв не сам.

Донька правозахисниці Анастасія Ноздровська на суд не прийшла, однак передала свою заяву, яку зачитали перед суддями. У ній Анастасія стверджує, що до вбивства причетний нардеп Антон Яценко.

Цитата

“Я донька, яка втратила матір... Згідно з протоколом огляду, труп моєї матері лежав надворі 3 дні, але експертиза це заперечує. Отже, місце скоєння кримінального правопорушення теж не відповідає дійсності. Чи є ніж, який вважається знаряддям вбивства насправді таким? Моя відповідь: ні. За даними слідства його загальна довжина 220 мм, довжина леза приблизно 100 мм, а вже після вилучення його у вбивці параметри і опис змінився. Там насправді був ніж з руків'ям, по якому стікала кров - це було катування. Таке могла зробити лише одна людина - Яценко. Він мстився”, - йшлося у зверненні доньки Ноздровської.

Додамо

Потім слово перейшло до матері Ноздровської Катерини Дуняк. Вона також зазначила, що Ірина мала складні стосунки з нардепом Яценком.

“Працювала вона в Яценка, все було добре, поки не почався Майдан. Тут їхні погляди розійшлися. Яценко дружив з Януковичем, з Курченком дружив... На Майдані вона опинилась у групі Чорновол, та розслідувала схеми Яценка. Коли моя донька перейшла дорогу Яценку, він подзвонив їй і сказав: “Я тебе закопаю”, - розповіла Дуняк.

Нагадаємо

Раніше донька Ноздровської на суді заявила, що ноутбук матері був почищений від компромату на інших осіб, який на ньому був.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00